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Неделя грудного вскармливания проходит во Владивостоке

Добрая традиция, которую завели в середине девяностых годов
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Всемирная неделя грудного вскармливания – добрая традиция, которую завели в середине девяностых годов. Тогда, вспоминает главный врач третьего роддома Светлана Сагайдачная, пришла мода на спортивное женское тело и возник миф, что кормление грудью может испортить фигуру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Кроме очевидных факторов – пользы для здоровья и обыкновенного удобства, грудное вскармливание хорошо отразится на семейном бюджете. До 120 тысяч рублей, подсчитали специалисты, могут сэкономить молодые родители на смесях и бутылочках.

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