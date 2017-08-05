Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы

Сборник группы оказался на 8-м месте в хит-параде

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

За минувшую неделю сразу два альбома популярной рок-группы Linkin Park вошли в десятку самых продаваемых в Соединенных Штатах. По мнению экспертов, на рост продаж пластинок музыкального коллектива положительно повлияла смерть ее вокалиста Честера Беннингтона, который умер в конце прошлого месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По данным РИА «Новости», спрос на первый студийный альбом группы «Hybrid Theory» в США вырос на 141%, что подняло сборник Linkin Park на 8-е место в хит-параде. А вот последний альбом группы на прошлой неделе поднялся с 21 сразу на 4-ю позицию ТОПА, - американцы начали его покупать на 76% активнее.



Напомним, что бездыханное тело вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона было обнаружено в его доме в Калифорнии две недели назад - 20 июля. Причиной смерти популярного артиста стал суицид. Предположительно на отчаянный шаг 41-летний музыкант решился из-за безуспешной продолжительной борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.



Незадолго до смерти Беннингтон признался в интервью, что ходил на терапию и боролся с демонами. У американского артиста осталось шестеро детей.



За первые сутки после смерти вокалиста Linkin Park клип группы на композицию «Talking To Myself» набрал более шести миллионов просмотров (на 3 августа он собрал уже 43 миллиона просмотров).