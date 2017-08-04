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Политика и экономика

По делу бывшего краевого чиновника принял решение суд Владивостока

В отношении Ильи Терехова ведется следствие
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Бывший и.о. главы департамента земельных отношений администрации Приморского края Илья Терехов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили корреспонденту РИА VladNews в Ленинском суде Владивостока. Решение было принято судом в пятницу, 4 августа.

Отметим, что сейчас в отношении Ильи Терехова ведется следствие по делу по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Санкция части 1 предусматривает наказание вплоть до 4 лет колонии.

Напомним, правоохранительные органы заинтересовались чиновником в связи с нарушениями при передаче имущества Приморского театра опера и балета Приморской сцене Мариинского театра.

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