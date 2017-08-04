Чиновники шокировали приморского силача

Поставить в Большом Камне новый мировой рекорд у Ивана Савкина не получилось

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Муниципальные чиновники шокировали всемирно известного силача: поставить в Большом Камне новый мировой рекорд у Ивана Савкина не получилось, сообщает РИА VladNews. При этом, как рассказал спортсмен корреспонденту агентства, причин отказа никто из представителей администрации Большого Камня не объяснил.

- Я в полном шоке. Я очень расстроен, - сказал Савкин. - Я за здоровый образ жизни, за спорт - а меня пытаются втянуть в подковерные политические игры. В следующий раз я буду проводить мероприятие, не оповещая администрацию города.