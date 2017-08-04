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Во Владивостоке стартует международный фестиваль V-Rox

Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию концертов фестиваля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Юбилейный пятый фестиваль V-Rox стартует сегодня, 4 августа, во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главная сцена фестиваля расположена на набережной Спортивной гавани. Вход на дневные концерты с 4 по 6 августа на главной сцене – свободный.

На фестивале выступят музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в ночных клубах, среди которых «Мумий Тролль Music Bar», бар «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, RA и «Cтереотипы».

Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» (командная игра для дружеских компаний меломанов, разнообразные задания, связанные с музыкой) состоится сегодня, 4 августа, в 16 часов в караоке-баре Salon.

По многочисленным просьбам гостей фестиваля группа Мумий Тролль появится на главной сцене V-Rox. Сегодня, 4 августа, в 20 часов 15 минут Илья Лагутенко выступит со специальным гостевым сетом, в который войдут песни из разных альбомов, а кроме того группа представит новый сингл.

В субботу, 5 августа, в ресторане The Kitchen шеф-повара из Японии дадут мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля и все желающие пробегут марафон. В этом году он носит название «Морская» и приурочен к 20-летию культового альбома группы Мумий Тролль. Маршрут забега пройдет по берегу моря 5 августа в 10 часов утра от мыса Бурный до набережной Спортивной гавани, протяженность маршрута – 2 км.

Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония) и дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня.

В Год экологии на V-Rox своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, представители дальневосточного национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты». Охране природы будет посвящена и работа стрит-арт художника Sonny: он нарисует гигантского леопарда в рамках международного проекта «To The Bone», который реализуется при поддержке телеканала Discovery.

Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию концертов фестиваля V-Rox с 4 по 6 августа на сайте организаторов.

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