Руководство ТРК «Седанка Сити» прокомментировало ситуацию с вчерашним заминированием

Комплекс работает в штатном режиме

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В четверг, 3 августа, с 21.00 торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити» продолжил свою работу в обычном режиме. После 3 часовой проверки правоохранительными органами всех помещений в здании комплекса было сообщено об отсутствии подозрительных устройств. Реальных угроз не было обнаружено, по факту провокационных сообщений сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование, предпринимаются все необходимые меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника и его задержанию. Ситуация под контролем служб безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на руководство ТРК «Седанка Сити».

- Событие 3 августа показало, насколько подобные провокации вредят обществу. Обычная прогулка, отдых с семьей, деловая встреча, вечерний прием пищи, что угодно может быть прервано чьим-то злым умыслом. В четверг вечером планы тысячи людей были резко изменены. Люди побросали свои корзины с покупками, прервали стрижки, прием пищи на фудкорте и в кафе, примерку одежды и обуви, в городе профессий деткам срочно нужно было найти своих родителей. Благодаря слаженной работе сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити» получилось оперативно организовать процессы эвакуации всех посетителей. Вредоносные провокационные действия злоумышленника не должны остаться безнаказанными, - рассказали в пресс-службе ТРК «Седанка Сити».