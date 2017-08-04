Серьезный пожар произошел в Уссурийске

В садоводческом обществе сгорел дом

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны по городу Уссурийску, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в садоводческом сообществе, расположенном по адресу Четвертая Бригада. Сообщение о возгорании поступило в 20:57. Спустя 10 минут огнеборцы уже прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горел жилой дом. В 21:09 возгорание было локализовано, а в 22:20 - полностью ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тушили огонь восемь человек личного состава и две единицы техники.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться.

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