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Иностранец попался в Приморье на краже и подделке документов

В настоящее время расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В Артеме окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя ближнего зарубежья в совершении открытого хищения чужого имущества и изготовлении поддельных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение от 20-летней местной жительницы, которая сообщила, что стала жертвой грабителя. Потерпевшая возвращалась домой, сзади к ней подбежал злоумышленник. Вырвав из рук сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон премиум-класса, мужчина скрылся.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска задержали жителя ближнего зарубежья, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что средство сотовой связи спрятал в лесополосе, чтобы потом продать. Подозреваемый указал место, где спрятал телефон. Имущество изъято и возвращено законной владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что житель ближнего зарубежья незаконно проживает на территории Российской Федерации. Техническая экспертиза документов установила, что разрешение на временное проживание является фальшивкой. Кроме того, подделан штамп о регистрации по месту проживания.

За нарушение правил пребывания в Российской Федерации в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Задержанный помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.

Расследование по делу об открытом хищении чужого имущества завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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