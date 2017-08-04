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Роллер-спорт во Владивостоке: кто занимается и как развивается эта дисциплина в городе

С появлением удобных набережных и скверов занятие стало особенно актуальным
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Катание на роликовых коньках многими воспринимается как уличная забава для молодежи. В этом есть доля правды – действительно, такое занятие уж очень популярно среди детей и подростков, которые просто катаются на площадках. Но мало кто осознает, что езда на роликах это сложный вид спорта, который так и называется роллер-спорт. Сегодня эта дисциплина настолько набрала обороты, что даже стала частью Олимпийской семьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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