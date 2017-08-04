Несовершеннолетнего автостопщика сняли с поезда в Приморье

Двое молодых новосибирцев хотели посмотреть Владивосток - а уехать по трассе обратно из Приморья не получилось

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сотрудниками ППС на станции Ружино в дежурную часть транспортной полиции доставлен 17-летний юноша и его 18-летний товарищ, которые ехали в полувагоне грузового состава, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе проведения проверки, инспекторами отделения по делам несовершеннолетних установлено, что друзья в июне отправились самостоятельно в путешествие из Новосибирска во Владивосток, решив посмотреть приморскую столицу. До Владивостока они добирались автостопом на попутках, используя автотранспорт, а вернуться таким же образом домой не смогли, им не удавалось найти автомобиль, на котором они могли бы уехать из Приморья. И тогда друзья решили добираться до Новосибирска в полувагоне грузового поезда со станции Уссурийск. На станции Ружино путешественники были замечены сотрудниками транспортной полиции и ведомственной охраны - и сняты с поезда.

На молодых людей сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ и провели профилактическую беседу.

Подросток помещен в социально-реабилитационный центр «Жемчужина» Лесозаводска, а информация о его местонахождении незамедлительно передана родителям в Новосибирск. Из социально-реабилитационного центра подросток будет передан непосредственно в руки родителей.