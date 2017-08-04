Заслуженному артисту России Александру Волосянко срочно требуется кровь

Оказать помощь могут все желающие

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке срочно требуется кровь Заслуженному артисту России Александру Волосянко, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что группа крови значения не имеет. Необходимо прийти на станцию переливания крови по адресу: Октябрьская, 6.

При себе нужно иметь паспорт, а также указать, что ваш донорский вклад для Александра Игнатьевича Волосянко.

Прием крови осуществляется с 8.30 утра, до 12 часов дня.

Справка:

Волосянко Александр Игнатьевич родился 23 октября 1948 года. Заслуженный артист РФ (1993).

Закончил Дальневосточный институт искусств в 1972 году у известного театрального деятеля, режиссера и актера П.М.Ершова – автора многочисленных театральных учебников.

Актер Приморского ТЮЗа (ныне - театр молодежи) с 1972 года.

В театре сыграл более 100 ролей в детских спектаклях и спектаклях вечернего репертуара. Гастролировал в составе труппы Камерного театра драмы, ныне Театра Молодежи в Москве, Японии, США, Китае, Франции. Участник многих международных фестивалей. Работал с режиссерами из Польши, Японии, США. Актер считает, что лучшие его театральные работы созданы в содружестве с заслуженным деятелем искусств Леонидом Анисимовым.

Старший преподаватель кафедры мастерства актёра театрального факультета ДВГАИ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.