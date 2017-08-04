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В Приморье муниципалитет наказали за грубое нарушение прав ребенка-инвалида

Суд удовлетворил исковое требование прокурора
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Прокуратурой Кавалеровского района проведена проверка по жалобе законного представителя ребенка-инвалида на решение администрации района о снятии с учета граждан, нуждающихся в получении государственной поддержки на выезд из районов, приравненных к Крайнему Северу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО. 

Установлено, что ребенок-инвалид и члены его семьи в июне 2015 года поставлены на соответствующий учет решением общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального района. Однако в декабре 2016 года решением этой же комиссии, утвержденным постановлением администрации Кавалеровского района, их сняли с учета нуждающихся в получении государственной поддержки. ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» закреплено право граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, на получение жилищных субсидий для выезда из климатически неблагоприятных районов. Этим же законом предусмотрена возможность получения такой жилищной субсидии инвалидами с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

Орган местного самоуправления посчитал, что условие о дате прибытия в район, приравненный к Крайнему Северу (не позднее 01.01.1992), относится и к дате рождения граждан, относящихся к категории инвалидов с детства, и по данному основанию снял ребенка-инвалида 1999 года рождения с учета нуждающихся в получении соответствующей субсидии на выезд из местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (как прибывшего позднее 01.01.1992).

Поскольку данный вывод не основан на законе, прокурор района принес протест на постановление администрации Кавалеровского района, который был рассмотрен и отклонен. 

Прокурор района обратился в суд за защитой жилищных прав ребенка-инвалида. Решением Кавалеровского районного суда требования прокурора удовлетворены, за ребенком-инвалидом и членами его семьи признано право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на орган местного самоуправления возложена обязанность восстановить ребенка-инвалида на учет с даты первоначальной подачи заявления. Решение суда не вступило в законную силу.

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