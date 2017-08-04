Бухту Золотой Рог очистят в следующем году

Ученые ведут систематизацию результатов исследований бухты

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

К реализации программы по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог планируется приступить в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время ученые ДВФУ ведут систематизацию результатов исследований бухты Золотой Рог и разрабатывают программу ликвидации накопленного экологического ущерба.

Для того, чтобы выявить источник негативного воздействия на бухту Золотой Рог было произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов.

Ученые отмечают, что для выявления затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, проводилась гидромагнитная съемка. Так, в акватории бухты Золотой Рог выявлено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты.

Для уточнения информации о рельефе дна бухты была выполнена площадная съемка многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна, по результатам которой подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшее водолазное обследование.

На основании проведенных комплексных обследований морской акватории составлена карта мест размещения затонувших судов, выявленных объектов накопленного экологического ущерба и других источников негативного воздействия на биосистему бухты.

Специалисты подчеркнули, на основании проведенной работы к декабрю этого года ученые сформируют программу, необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.