Почти 6 миллионов рублей получит Красноармейский район Приморья на ремонт дамб

Из резервного фонда Приморского края направят почти шесть миллионов рублей на ремонт защитных гидротехнических сооружений в трех селах Красноармейского района. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Сообщается, что в этом году в Красноармейском районе будут отремонтированы три дамбы, защищающие от наводнений села Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут.
На ремонт направлено 5,9 миллиона рублей из резервного фонда Приморского края», – уточнил руководитель ведомства. На эти средства планируется выполнить отсыпку на поврежденных участках дамб.
По мнению специалистов, данные работы позволят обезопасить населенные пункты Красноармейского района от наводнений и паводков.
В настоящее время специалисты оформляют все необходимые документы и проводят отбор подрядных организаций.