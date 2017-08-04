Почти 6 миллионов рублей получит Красноармейский район Приморья на ремонт дамб

На ремонт направлено 5,9 миллиона рублей

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Из резервного фонда Приморского края направят почти шесть миллионов рублей на ремонт защитных гидротехнических сооружений в трех селах Красноармейского района. Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что в этом году в Красноармейском районе будут отремонтированы три дамбы, защищающие от наводнений села Мельничное, Новокрещенка и Дальний Кут.

На ремонт направлено 5,9 миллиона рублей из резервного фонда Приморского края», – уточнил руководитель ведомства. На эти средства планируется выполнить отсыпку на поврежденных участках дамб.

По мнению специалистов, данные работы позволят обезопасить населенные пункты Красноармейского района от наводнений и паводков.

В настоящее время специалисты оформляют все необходимые документы и проводят отбор подрядных организаций.