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Общество

На реках Приморья ожидается подъем воды на 0,7 метра

Сохраняется подтопление пойменных участков в нижнем течении реки Илистая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня на реках Приморского края продолжается спад уровня воды. Реки преимущественно в берегах, сохраняется подтопление пойменных участков в нижнем течении реки Илистая, без ущерба. Опасных явлений не наблюдается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В связи с прогнозируемыми на 4 — 5 августа дождями на реках южных и западных районов края возможен подъем уровня воды до 0,5 м, в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка и их притоках до 0,4 — 0,7 м.

На юге центральных районов края колебание уровня воды до 0,3 м, на реках восточного побережья ожидается спад уровня воды.

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