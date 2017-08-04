Погода в выходные не порадует жителей Владивостока

Будет облачно, возможен небольшой дождь

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки на большей части края по-прежнему сохранялись кратковременные дожди различной интенсивности, с количеством от 0.3 до 15 мм. Температура воздуха днем составила +20…+26 °С, ночью понизилась до +15…+22 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вчера днем было облачно, дул сильный ветер, порывы достигали 21 м/с, временами отмечалась морось. Температура воздуха за сутки снова не поднялась выше отметки в +20 градусов.

Сегодня и в ближайшие двое суток фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На севере края вероятны сильные ливни. Температурный фон останется без существенных изменений, ночью в пределах +15…+22 °С, днем +20…+26 °С.

Во Владивостоке сегодня и на выходных облачно, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18…+23 °С.