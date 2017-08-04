Первое ДТП произошло на новой объездной трассе в Приморье

Автолюбители столкнулись лоб в лоб

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на новой объездной трассе в Царевке, деревня в Шкотовском районе Приморского края. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один из которых - грузовой. По предварительной информации, никто не пострадал.

Очевидцы происшествия считают виновным рулевого автомобиля марки Toyota Corolla, который по неизвестным причинам вылетел на огромной скорости на встречную полосу движения. Другие участники движения выдвинули предположение, что водителю легковушки могло стать плохо во время езды, либо мужчина просто был пьян.

Кроме того, автомобилисты винят в аварии еще и ужасную дорогу. Несмотря на то, что покрытие безоговорочно ровное, сама дорога очень сильно виляет, заставляя делать крутые виражи. Большегрузам бывает очень сложно разъехаться в условиях узкого проезда с резкими поворотами.

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