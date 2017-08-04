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Политика и экономика

Угольный порт в Приморье наказали за нарушения закона

Среди нарушений - несоблюдение периодичности исследований качества воздуха
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья в декабре 2016 года была проведена проверка деятельности АО «Торговый порт Посьет» (специализация - перевалка угля на экспорт), в ходе которой были установлены нарушения действующего санитарного законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Так, в порту, по итогам проверки:

- не соблюдается периодичность лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия;

- в обслуживании водопроводных сетей задействованы сотрудники не прошедшие периодический медицинский осмотр, не проведена вакцинация против вирусного гепатита А, отсутствует санитарный минимум.

На основании результатов проведенной проверки, постановлением Роспотребнадзора акционерное общество было привлечено к ответственности в виде штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ в размере 10 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, «Торговый порт Посьет» указанное постановление обжаловал в Хасанский районный суд.

Решением суда первой инстанции постановление Управления оставлено в силе, юрлицо признано виновным в совершении административного правонарушения.

Представителем компании подана апелляция с требованием решение суда и постановление Управления отменить, производство по делу прекратить.

Приморский краевой суд посчитал, что в действиях юрлица имеется состав административного правонарушении и вина в его совершении доказана материалами дела, в связи с чем решением краевого суда решение районного суда оставлено в силе без изменений.

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