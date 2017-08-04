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Театру им. М. Горького требуется сотрудник

Обращаться по телефону: 226-45-87
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Академический театр им. М.Горького приглашает на работу уполномоченных по распространению билетов.

Тел. 226-45-87.

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