Театру им. М. Горького требуется сотрудник

Академический театр им. М.Горького приглашает на работу уполномоченных по распространению билетов.
Тел. 226-45-87.
Академический театр им. М.Горького приглашает на работу уполномоченных по распространению билетов.
Тел. 226-45-87.
Отличный отдых – это отдых с «Реми»!
Срок сдачи – 1 квартал 2019 года
Сегодня – учеба, завтра – работа, в будущем – стабильность!
Владимир Миронов поможет излечиться с помощью народной медицины
тел. 2 95 75 95
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Четвероногим друзьям срочно необходима помощь