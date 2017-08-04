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Афиша культурных событий Приморья с 5 по 11 августа

Что интересного ждет владивостокцев и гостей города
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Культурная программа предстоящих выходных начнется 4 августа с юбилейного пятого фестиваля V-ROX, который стартует на набережной Спортивной гавани Владивостока в пятницу, 4 августа. В мероприятии примут участие музыканты из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. 

За три фестивальных дня будут организованы выставки, образовательные мастер-классы, фуд-корты, просмотры фильмов, танцевальные шоу, во время которых можно будет ощутить истинный драйв, которым живет город. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) проходит постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева. В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20, работает выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации Иннокентия Вениаминова, епископа Православной Российской церкви, митрополита Московского и Коломенского. Она продлится до 31 августа.

Здесь же до конца лета открыты выставки:

«Коллекционируя Россию. Пермские боги» – выставка религиозной деревянной скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Это часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант»;

«Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей» – артефакты, найденные в ходе спасательных раскопок поселения «Черепаха-13», которые провёл научно-производственный центр историко-культурной экспертизы Владивостока в 2015 году. Работы проводились по заказу «Приморский Энтертеймент Резортз Сити» – дочерней компании камбоджийского инвестора «NagaCorpLtd», одного из ключевых инвесторов интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

«Klimenkoff: фарфор в советском стиле» – здесь представлена коллекция изделий мастерской Klimenkoff, переданных в дар музею Игорем и Еленой Клименковыми: живописные портреты из серии «Преемственность власти», рельефы декоративных элементов Московского метро и фарфоровая пластика. Персонажи и бытовые предметы советского периода 1950-1970-х гг. выполнены с техническим совершенством и редким вниманием к деталям.

«Первая. Забытая» – о событиях Первой мировой войны на Дальнем Востоке.

«LENIN. Образ вождя» – среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

В Главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) Приморского государственного музея имени Арсеньева проходит выставка работ Владлена Камовского из фондов музея имени В.К. Арсеньва к 80-летию художника.

Кроме того, в филиале на Суханова постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – своими глазами можно увидеть рабочий кабинет, в котором Владимир Арсеньев писал свои книги. Интерьер его полностью реконструирован и наполнен подлинными предметами: письменный стол, книжный шкаф, кресло-качалка, глобус звёздного неба, пишущая машинка, фотографии и документы, издания его книг.

В субботу, 5 августа, в 12.00 музей организует мастер-класс для детей «Домик Арсеньева», где дети исследуют Дом путешественника В.К. Арсеньева. По впечатлениям от экскурсии они выполнят из картона и бумаги дом, в котором, по их мнению, мог бы жить путешественник.

В Музее Города (ул. Петра Великого, 6) проходит выставка «Горизонты капитана Куянцева», посвященная 105-летию со дня рождения Павла Павловича Куянцева (1912-1997) – приморца, капитана, талантливого художника. Экспонаты, связанные с биографией капитана, собраны из нескольких фондов: партнёрами экспозиции стали музей пароходства, музей МГУ имени Невельского, Общество изучения Амурского края. Представлены работы Павла Куянцева, который известен как щедрый даритель своих картин.

Постоянно работают «Открытые морские залы: Тихоокеанское время» – выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, а также семейный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Попадая в пространство выставки, ребенок «становится» маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

В Приморской краевой филармонии (ул.Светланская, 15) на следующей неделе пройдут:

8 августа в 11.00 – детская музыкальная программа «Музыкальная Викторина: Что? Где? Когда?».

10 августа в 18.30 – детская музыкальная программа «Весёлые потешки, забавы да пересмешки».

Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) представит:

5 августа в 14.00 – опера в трех действиях «Летучий голландец»;

5 августа в 20.00 – Рахманиновский цикл. Часть II;

6 августа в 12.00 – Стравинский во Владивостоке;

6 августа в 19.00 – опера-буффа в четырёх действиях «Свадьба Фигаро»;

7 августа в 19.00 – опера в четырех действиях «Царская невеста»;

8 августа в 19.00 – опера в трёх действиях с прологом «Симон Бокканегра»;

9 августа в 20.00 – Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 5;

10 августа в 19.00 – опера в четырех действиях «Макбет»;

11 августа в 19.00 – опера в трёх действиях с прологом «Симон Бокканегра».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Приморский океанариум открыл интернет-продажу билетов. Теперь оплатить покупку можно на официальном сайте океанариума. Для этого нужно зайти во вкладку «Билеты» и совершить покупку онлайн. Предварительная продажа начинается за две недели до нужной даты.

По купленным через интернет билетам можно посетить только экспозиции. Для того, чтобы попасть на выступления морских млекопитающих, следует обращаться в кассы океанариума. При этом невозможно, взяв билет через интернет, доплатить в кассах за посещение представления. Отдельных билетов в дельфинарий не существует. В кассах можно приобрести билеты по тарифам «Экспозиции и дельфинарий» и «Экспозиции».

Пока система работает в тестовом режиме, но с 17 августа начнет функционировать в полном объеме. Расположенные в здании касс и в главном корпусе океанариума терминалы оплаты входных билетов будут запущены в сентябре.

Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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