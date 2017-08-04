Поохотиться за сокровищами Джека Воробья могут дети в пришкольном лагере 13-й школы

Первая смена начиналась с первого дня каникул - с 1 июня

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Убегая с горящего корабля, Джек Воробей подпалил и карту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Единственное, что на ней осталось – это отметка о 13-й школе. Именно в ней спрятан клад. Найти его согласились воспитанники пришкольного лагеря этой школы. Все 35 человек. Сегодня утром они стали пиратами и отправились блуждать по коридорам родной школы в поисках сокровищ.

«Здесь можно найти друзей, мы каждый день играем в игры, ходим в кино, театры – рассказывает семилетняя Вероника Петрович, - в лагере очень вкусно кормят».

Во Владивостоке сейчас проходит третья смена пришкольных лагерей. Они базируются на территории 47-ми школ. В каждой своя насыщенная программа. Квесты, спортивные соревнования, научные викторины, туристические походы и экскурсии. Утро в каждом лагере начинается с зарядки на свежем воздухе.

Первая смена начиналась с первого дня каникул - с 1 июня. Вторая стартовала 5 июля. И третья с 1 августа. Всего за лето в них отдохнут более 10 000 школьников. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Главное отличие пришкольных лагерей в этом году в том, что они базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.