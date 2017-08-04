Владимир Путин недоволен работой министерств по развитию ДФО?

Работа министров и министерств будет тщательно проверена в ближайшее время

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин потребовал от министерств и ведомств соблюдать государственные приоритеты в работе по развитию Дальневосточного федерального округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Мы верстали все эти планы по развитию Дальнего Востока. Исходили из того, что министерства и ведомства при планировании своих мероприятий будут учитывать планы развития Дальнего Востока. Мы не договаривались о том, что министерства и ведомства будут требовать какие-то дополнительные ресурсы. Судя по всему, это пока не очень удается нашим коллегам. Я хочу обратить на это пристальное внимание, вот самое пристальное, - подчеркнул глава государства. Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, заявил Путин:

- Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает. И эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать.

Президент заявил, что вся работа по выполнению приоритетного развития Дальнего Востока будет тщательным образом проанализирована:

- Я в ближайшее время попрошу соответствующих наших коллег проанализировать, что происходит в этой области. И хочу вас предупредить, мы самым пристальным образом посмотрим на результаты работы. Самым внимательным образом. Хочу еще раз сказать, что есть государственный приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством. Я прошу самым внимательным образом к этому отнестись и реализовать наши решения на ведомственном уровне. Обязательно проанализируем и сделаем соответствующие выводы о практической текущей работе. Она в высшей степени важна. Не только вложения «Газпрома», «Сибура» или «Роснефти», инвесторов, или энергетиков, «РусГидро». Текущая работа важна министерств и ведомств. Я хочу ее увидеть, - заключил Владимир Путин.