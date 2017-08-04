В квартиру во Владивостоке заползла змея

Змеелов попросил огромные деньги за отлов пресмыкающегося

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке жильцы квартиры обнаружили змею, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Добровольского. В квартиру заползла змея. По словам жильцов квартиры, пресмыкающееся представляло вид гадюк - ядовитых змей. Змеелов, которого владивостокцы хотели вызвать для отлова, согласился приехать только за 4 000 рублей. Отдавать крупную сумму за отлов пресмыкающегося жильцы квартиры не захотели, потом решили справиться с гадюкой своими силами.

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