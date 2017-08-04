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В квартиру во Владивостоке заползла змея

Змеелов попросил огромные деньги за отлов пресмыкающегося
Фото: dpskontrol_125rus Фото: dpskontrol_125rus
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке жильцы квартиры обнаружили змею, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Добровольского. В квартиру заползла змея. По словам жильцов квартиры, пресмыкающееся представляло вид гадюк - ядовитых змей. Змеелов, которого владивостокцы хотели вызвать для отлова, согласился приехать только за 4 000 рублей. Отдавать крупную сумму за отлов пресмыкающегося жильцы квартиры не захотели, потом решили справиться с гадюкой своими силами.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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