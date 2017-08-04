Девушка, перепутав педали в автомобиле, оказалась в больнице во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 августа, во Владивостоке произошло транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

ДТП произошло в районе 100-летия Владивостока, 105.

Как сообщают очевидцы, девушка за рулем Terios перепутала педали и совершила столкновение с автомобилем Acura, который в свою очередь «догнал» автомобиль Toyota Prius.

В результате транспортного происшествия пострадала девушка, которая была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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