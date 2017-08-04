Девушка, перепутав педали в автомобиле, оказалась в больнице во Владивостоке

Сегодня, 4 августа, во Владивостоке произошло транспортное происшествие, в результате которого пострадала девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
ДТП произошло в районе 100-летия Владивостока, 105.
Как сообщают очевидцы, девушка за рулем Terios перепутала педали и совершила столкновение с автомобилем Acura, который в свою очередь «догнал» автомобиль Toyota Prius.
В результате транспортного происшествия пострадала девушка, которая была госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.