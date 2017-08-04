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Общество

Более 300 КамАЗов мусора вывезли с несанкционированных свалок Владивостока

По многим адресам свалки образуются сразу после их ликвидации
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает ликвидацию стихийных свалок, образующихся вблизи частного сектора, зон отдыха, на побережье, на откосах и пустырях. Ежедневно бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» вывозят тонны бытового мусора для дальнейшей утилизации.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, с начала года с территории города вывезено более 2700 кубометров строительного и бытового мусора - это более 300 КамАЗов. Свалки ликвидированы по улицам 1-я Проходная, Гоголя, Стрелковая, Ладыгина, Яблочкова, Панфилова, Всеволода Сибирцева, Чкалова, Чапаева, Свердлова, Лиманная, Сахарный ключ, Фанзавод, Шуйская, Восточный проспект, Карла Маркса, Пшеницына и многим другим.

Специалисты отмечают, что по многим адресам свалки образуются сразу после их ликвидации, в основном около частного сектора. Большое количество мусора, скапливаемого вблизи частного сектора, обусловлено нежеланием жильцов заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и платить за это деньги. Таким образом, городские коммунальные службы вынуждены убирать постоянно образующиеся свалки за бюджетные средства. Только в Советском районе убран мусор на территории площадью 5500 квадратных метров.

С началом купального сезона огромное количество отходов образуется на побережье. После наплыва отдыхающих бригады рабочих собирают и вывозят тонны мусора, оставленного горожанами на побережье Амурского залива в районе ул.Татарской, Мысовой (Садгород), Седанки, на пляжах острова Русский.

«Только с территории побережья в районе Седанки в этом году дважды везено по 10 машин мусора. После очередной уборки свалки мусора здесь образовались уже через несколько дней, - отмечает заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства Игорь Скубко, - К сожалению, установить контейнера здесь не представляется возможным, мусоровывозящие машины проехать на побережье попросту не могут. Большая просьба к отдыхающим – убирать за собой мусор, доносить его до ближайшего контейнера».

Напомним, что согласно действующего законодательства за сброс мусора в неустановленных местах на физических лиц могут быть наложены штрафы от 1 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц - от 5 000 до 10 000, а на юридических от 50 000 до 80 000 рублей.

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