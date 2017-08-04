Еще один детский палаточный лагерь проверили в Приморье

В крае в летний период работают более 600 лагерей

Владивосток, суббота, 05 августа , РИА Vladnews.

Специалисты проверили детский палаточный лагерь «Синяя птица» на острове Рейнеке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что палаточный лагерь работает уже восьмой год и как среди родителей, так и самих детей зарекомендовал себя с положительной стороны. Сейчас в нем отдыхают 40 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

По словам руководителя лагеря, в преддверии летних каникул родители сами просят организовать лагерь. Сотрудники подходят очень ответственно к безопасности, и к воспитательной части.

В ходе проверки документов было установлено, что все необходимые документы оформлены - есть договоры с родителями, заполненные ими анкеты, имеются разрешительные документы проверяющих органов, в лагере разработан план работы с детьми.

Стоит отметить, что большое внимание уделено и быту. Все 16 палаток стоят на специальных деревянных настилах, в самих палатках специально заказанные на мебельной фабрике матрацы. Администрация лагеря заключила договор на подвоз питьевой воды, территория прошла бактерицидную обработку.

Отметим, в Приморском крае в летний период работают более 600 лагерей, что позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей, в том числе более 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реестр всех допущенных к работе организаций отдыха можно посмотреть здесь.

В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье будет направлено 383,5 миллионов рублей. На период ее проведения в крае сформирован штаб оперативного реагирования. С мая по август ежемесячно проводятся заседания краевой межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей.

Кроме того, особое внимание в Приморье уделят вопросам безопасности не только тех детей, которые летом поедут в лагерь, но и тех, кто останется дома, в том числе на водных объектах.