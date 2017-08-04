Личинки лишили приморских бизнесменов денег

С прибылью от экспорта древесины в Китай предпринимателям пришлось попрощаться

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю пресекли отправку в Китай четырёх партий зараженного российского леса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инспекторы отказали в выдаче фитосанитарных сертификатов трём компаниям, занимающимся экспортом леса. Предприниматели собирались вывезти в Китай подкарантинную продукцию - пиловочник ели аянской, пихты белокорой и других пород.

В ходе лабораторной экспертизы было обнаружено, что в трех партиях ели общим объемом 182,74 кубометров присутствуют личинки жука-короеда. В России род этих жуков не является карантинным вредителем, однако в КНР запрещен ввоз древесины, содержащей вредителя. Кроме того, в одной из партий пиловочника был обнаружен короед-типограф, также карантинное насекомое в КНР. В итоге в выдаче фитосанитарных сертификатов предпринимателям было отказано.

Лесопромышленникам было рекомендовано отправить заражённые партии лесоматериалов на обеззараживание. После уничтожения древесных вредителей предприниматели могут снова попытаться получить необходимые фитосанитарные сертификаты и вывезти лес за границу.