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Мумий Тролль сыграли песню, которую не играли еще нигде и никогда

Презентация новой композиции прошла вчера на большом концерте рок-группы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Группа Мумий Тролль вчера, 3 августа, на большом концерте в Фетисов-Арене представила владивостокцам абсолютно новый трек «Ответственный за романтику». Клип на композицию можно посмотреть"> на канале группы в YouTube по ссылке.

Напомним, во Владивостоке состоялся большой концерт группы Мумий Тролль с альбомом «Морская», которому исполнилось 20 лет. Сейчас на счету группы уже более 10 альбомов и более пятидесяти клипов. Несколько поколений поклонников с нетерпением ждут и с восторгом принимают творчество Мумий Тролль.

Кроме того, группа сделала шикарный сюрприз владивостокцам: Мумий Тролль выступит сегодня на Спортивной набережной во Владивостоке на фестивале V-Rox, где исполнит все свои знаменитые хиты.

Напомним, юбилейный пятый фестиваль V-Roxстартует во Владивостоке сегодня, 4 августа, его главная сцена расположена на набережной Спортивной гавани. Вход на дневные концерты с 4 по 6 августа на главной сцене – свободный.

На главный фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в ночных клубах, среди которых «Мумий Тролль Music Bar», бар «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, RA и «Cтереотипы».

Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» (командная игра для дружеских компаний меломанов, разнообразные задания, связанные с музыкой) состоится 4 августа в 16 часов в караоке-баре Salon, зарегистрироваться на нее можно на сайте V-Rox. В ресторане The Kitchen шеф-повара из Японии дадут мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля и все желающие пробегут марафон. В этом году он носит название «Морская» и приурочен к 20-летию культового альбома группы Мумий Тролль. Маршрут забега пройдет по берегу моря 5 августа в 10 часов утра от мыса Бурный до набережной Спортивной гавани, протяженность маршрута – 2 км.

Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония) и дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня.

В Год экологии на V-Rox своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, представители дальневосточного национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты». Охране природы будет посвящена и работа стрит-арт художника Sonny: на одном из зданий в городе он нарисует гигантского леопарда в рамках международного проекта «To The Bone», который реализуется при поддержке телеканала Discovery.

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