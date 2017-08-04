Приморские пожарные потушили баню в Пластуне

Ночью на пульт пожарно-спасательной службы Тернейского муниципального района поступило тревожное сообщение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о возгорании бани в посёлке городского типа Пластун на улице 1 Мая.
Сразу после сообщения огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. Прибыв по указанному адресу спустя четыре минуты, пожарные приступили к тушению.
В ходе проведённой разведки было установлено, что возгорание произошло внутри бани, а также горит крыша бани и дровяник.
Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Огню противостояли четыре человека личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.