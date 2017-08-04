В каком банке Приморья выгодно приобрести отечественную валюту?

Курс валют на 4 августа

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.75 рублей, а евро - 71.95 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что пока курс иностранной валюты находится в стабильном состоянии и до конца недели не произойдёт каких-либо изменений. Однако к середине августа нужно подготовиться: по предварительной информации аналитиков, в этот период времени евро и доллар могут взять небольшой курс на повышение.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдём! за 61.25 рубль, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 60.30 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 72.45 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 71.40 рубль за один евро.