Международный форум «Природа без границ» в одиннадцатый раз пройдет во Владивостоке

Форум за 10 лет своего существования стал лучшей площадкой для дискуссии между бизнесменами и экологами

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

30 октября 2017 года во Владивостоке на территории Дальневосточного Федерального Университета состоится торжественное открытие 11 международного экологического форума “Природа без границ”.

Стратегическая цель российского государства - экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биоразнообразия и природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений. Эта цель сформулирована в Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года.

По мнению губернатора края Владимира Миклушевского, выступающего инициатором поведения форума, в Приморье сконцентрированы интересы высокого уровня – не только национального, но и мирового. Это невозможно не учитывать при планировании социально-экономического развития края. Как подчеркивает Владимир Миклушевский: «Мы реалисты, и отдаем себе отчет, что прогресс не остановить. Что человечество с каждым годом будет осваивать все большие территории. Но необходимо сделать этот процесс цивилизованным и продуманным. Так, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом и пили чистую воду, а животных могли увидеть не на картинках, а в естественной среде обитания».

С 30 по 31 октября - около 400 участников форума, представляющих Россию, Америку, Японию и Китай будут рассмотрены актуальные для Дальнего Востока России вопросы диалога государства, бизнеса и гражданского общества при реализации экономических проектов, вопросы развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, вопросы экологии городов, вопросы сохранения биоразнообразия. Результатом работы форума станут резолюции и программные документы, содержащие практические рекомендации ученых по сохранению уникальной природы, рациональному природопользованию, улучшению экологической ситуации, развитию экологического туризма.

Форум за 10 лет своего существования стал лучшей площадкой для дискуссии между бизнесменами и экологами. Во время мероприятий форума предприниматели, представители общественных организаций и научного сообщества получат возможность обсудить накопившиеся актуальные вопросы и предложить варианты путей их решения. Данное мероприятие даст возможность Дальнему Востоку получить поток больших инвестиций как внутренних, так и внешних, а главное показать не только на теории, но и на практике, что бизнес без негативного влияния на природу

Уже в ближайшие годы качество окружающей среды станет одним возможен и может существовать, и развиваться. из ключевых факторов конкурентоспособности страны и каждого российского региона, не говоря уже о существенном влиянии этих факторов на демографическую ситуацию, на здоровье нации.

Местом проведения 11 Экологического форума «Природа без границ»: г. Владивосток, остров Русский, Дальневосточный Федеральный Университет.

Время проведения: 30 – 31 октября 2017 года.

Желающие посетить 11 Экологический форум «Природа без границ» могут добраться как на личном автотранспорте, так и на общественном транспорте следующих маршрутов: 77, 15, 22, 63, 29, 29д, 74.