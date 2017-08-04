"Турбина" из Балакова проехала быстрее, чем владивостокский "Восток"

Ошибка спортсмена стала роковой в гонке

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Это была бескомпромиссная борьба равных на протяжении всех стартов гонщиков, сообщает РИА VladNews.

И.о главы города Константин Межонов, пожелал владивостокским спидвеистам победы, всей душой переживал за выступлением нашей молодежи.

Но, увы. Ни родной трек, ни горячая поддержка болельщиков не помогли нашим гонщикам.

Все решила одна ошибка владивостокского спортсмена, получившего дисквалификации за касание колесом стартовой ленты, и мужество упавшего спортсмена из противного лагеря, нашедшего мужество довести гонку до конца и принести команде драгоценные два очка, которые, по сути, и решили исход противостояния.

44:46 - итог битвы на треке, где первенствовали гости.