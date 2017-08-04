Президент Монголии посетит Владивосток

Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию от своей страны на ВЭФ в сентябре

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Новый Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме и впервые посетит Россию в данном статусе. Об этом сообщила посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником президента РФ Антоном Кобяковым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, регулярный диалог между лидерами двух стран. Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что на ВЭФ ожидается участие делегации Монголии, в которую войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.

Во время встречи также обсудили вопросы участия 30 спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронажем президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на полях форума. Было отмечено, что президент Монголии успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.

Форум во Владивостоке станет для президента Монголии первым мероприятием в многостороннем международном формате.