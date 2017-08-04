Путин: Надо ограничить число проверок дальневосточного бизнеса

"Мы знаем, как практика складывается"

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке - не более 30% от числа плановых проверок, а также ограничить время их проведения десятью сутками. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки 3 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Вопрос защиты интересов инвесторов в макрорегионе был поднят в ходе совещания с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым:

- На территории Дальнего Востока сейчас реализуется более 750 инвестиционных проектов малого среднего, крупного бизнеса, - отметил вице-премьер, подчеркнув, что большинство инвесторов называют административное давление главным сдерживающим фактором для развития бизнеса. - Более 80% предпринимателей и инвесторов сталкиваются с проверками уже в первый год работы. Проверки чаще всего внеплановые. Не согласуются с прокуратурой. Иногда проверки имеют публичный характер, то есть еще до подведения итогов публикуются в печати и наносят урон и большой ущерб деловой репутации инвесторов.

Владимир Путин согласился с важностью этого вопроса для Дальнего Востока и страны в целом, подчеркнув, что считает такое административное давление «избыточным»:

- В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок цифрой не более 30% от количества плановых проверок, за исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами. Теперь что касается срока проведения внеплановых проверок, они сейчас длятся бесконечно долго, это нужно прекратить. Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками, - подчеркнул глава государства. - Считаю возможным ограничить предмет внеплановых проверок только фактами, послужившими основанием для ее проведения. Мы знаем, как практика складывается. Под одним основанием проверяющая организация заходит, а потом проверяют все подряд.

По словам главы государства, важно принять меры чтобы не провоцировать остановку работы предприятий в ходе проверок:

- Считаю обоснованным и исключительно важным исключить ситуации, когда в интересах следствия применяются меры, приводящие к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятия жестких исков с рабочих компьютеров и серверов, - подчеркнул глава государства.

Еще одной важной мерой Владимир Путин назвал предоставление права уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей и его представителей на местах защищать и представлять интересы предпринимателей в судах.

Необходимо отметить, что проверки на Дальнем Востоке - это «головная боль» многих предпринимателей (как начинающих, так и уже опытных и известных). Ранее РИА VladNews писало о том, что работники "Владивостокского бутощебеночного завода" могут оказаться на улице в ближайшее время. О своей беде люди написали открытое обращение на имя президента России Владимира Путина и полпреда в ДФО Юрия Трутнева: завод рискует закрыться из-за чрезмерных проверок краевого Департамента природных ресурсов.

Ранее о необходимости изменить ситуацию с проведением проверок инвесторов в макрорегионе, говорили также в ходе совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры РФ в Хабаровске. Глава Минвостока Александр Галушка привел «антирейтинг» структур, негативно влияющих на развитие бизнеса в ДФО, составленный на основе опроса предпринимателей. Первые три позиции в нем занимают налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Министр также рассказал о совместной работе с Минэкономразвития страны по формированию новой организации контрольно-надзорной деятельности в территориях опережающего развития. Так, рассматривается возможность предоставления инвесторам права выбора между действующим режимом контроля (надзора) и специальным:

- Специальный режим – это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям. Если инвестор принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, то плановые проверки в его отношении проводиться не будут, – отметил министр.