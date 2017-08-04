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Фоторепортажи

Группа Мумий Тролль выступила во Владивостоке с большом концертом

Альбому "Морская" исполнилось 20 лет!
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Мумий Тролль представила большой концерт с альбомом «Морская» во Владивостоке в Фетисов-Арене, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С момента записи альбома «Морская» прошло вот уже 20 лет, но он, как и прежде, до сих пор популярен у аудитории разных возрастов. Именно с этого альбома все и началось - страна узнала и полюбила рок-группу из Владивостока. Сам Илья Лагутенко вчера со сцены признался, что тогда он даже и не думал, что сегодня альбом «Морская» будет отмечать свое 20-летие с таким размахом.

«По всему миру, не побоюсь этого сказать, последнее тысячелетие мы только и делали, что несли этой Галактике привет с берегов Тихого океана от вас всех лично!», - сказал Илья Лагутенко.

Сейчас на счету группы уже более 10 альбомов и более пятидесяти. Несколько поколений поклонников с нетерпением ждут и с восторгом принимают творчество Мумий Тролль.

Кроме того, Мумий Тролль выступит сегодня бесплатно на Спортивной набережной Владивостока в рамках фестиваля V-Rox.

На концерте легендарной рок-группы побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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