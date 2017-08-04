Проект «Артэтаж-монтаж» представят во Владивостоке

Серия культурных событий от просветительских лекций и мастер-классов до концертов и мультимедийных шоу.

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 августа, во Владивостоке горожанам представят творческий проект «Артэтаж-монтаж». Мероприятия в рамках проекта состоятся в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25).

«Артэтаж-монтаж» - это серия культурных событий, от просветительских лекций и мастер-классов до концертов и мультимедийных шоу.

Так, сегодня, 4 августа, в 17 часов состоится открытие фотовыставки Виктора Хмелика «Джинсовые материи».

В 19 часов пройдёт выступление исполнителя Лёни Челюскинского, а в 20 часов – музыкальный мастер-класс.

5 августа в 18 часов начнётся концерт джазовой музыки в исполнении лауреатов и призеров международных и региональных музыкальных фестивалей, музыкантов-виртуозов Хабаровска и Владивостока, участников коллектива «Sugar Crystal».

6 августа в 18 часов состоится выступление Shuba - участника группы «ANK YQU». В 19 часов начнётся поэтический перфоманс, а в 20 часов – концерт группы «СМЧ».

Администрация Владивостока приглашает на мероприятия в рамках проекта «Артэтаж-монтаж» всех желающих.