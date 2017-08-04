Пять нападающих и один защитник пополнили ряды команды

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

На территории контейнерного терминала ВМТП прошла презентация новобранцев хоккейного клуба " Адмирал", участие в которой принял корреспондент РИА Vladnews.

Пять нападающих и один защитник пополнили ряды команды. Это номер 47 - Иван Мищенко, 71 - Владимир Бутузов, 11-й номер - Павел Махановский, 77 - Тигран Манукян, 91 - Георгий Сергеенко и самый молодой новичок девятнадцатилетний Роман Крикуненко. Как сказал генеральный менеджер команды Ильдар Мухометов, именно с этими ребятами руководство связывает усиление игры приморской команды хоккеистов. Как оно выйдет на самом деле - покажет лед. А пока молодежь усиленно тренируется и рвется в бой.