В Приморье при пожаре спасли женщину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы Кавалеровского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Горнореченский.

На ликвидацию пожара незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова спустя восемь минут огнеборцы обнаружили, что в квартире по улице Промысловая горят личные вещи и шкаф.

На момент пожара в охваченной пламенем квартире находилась женщина, которая не могла самостоятельно выйти наружу из-за сильного задымления. Применив звенья газодымозащитной службы, пожарные, проникли в квартиру и оперативно помогли хозяйке покинуть помещение, выведя на свежий воздух. Помощь медиков спасённой не потребовалась. Благодаря высокому профессионализму огнеборцев в результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила два кв. м. С огнём боролись пять человек личного состава и две единицы техники.

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