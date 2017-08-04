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Константин Межонов поздравил новоселов нового жилого дома во Владивостоке

Новый жилой дом по адресу Гоголя, 33 находится в удобном месте, практически в центре города
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Красивое жилое здание в 27 этажей на 184 квартиры с панорамными видами на Владивосток и Золотой мост теперь украшает краевую столицу ночной иллюминацией и часами с подсветкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вчера, 3 августа, состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир пайщикам жилищно-строительного кооператива «Голубиная падь».

В мероприятии приняли участие представили городской и краевой власти, думы города, Агентства ипотечного жилищного кредитования, ВГУЭС, Тихоокеанского государственного медицинского университета и другие почетные гости. Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов поздравил новоселов нового жилого дома во Владивостоке.

«Это яркое событие в городской жизни. Я не припоминаю, чтобы в такой короткий срок - два года – построили большой жилой дом с отделкой. У этого дома хорошая аура, потому что его жильцы – представители образования, науки и высшей школы. Хочется пожелать всем владельцам новых квартир жить в комфорте и счастливо. И, конечно, желаю прибавления в семьях. Нужно отдать должное президенту ВГУЭС Геннадию Иннокентьевичу Лазареву – человеку, который талантлив во всем, за что берётся и везде добивается успеха», - отметил Константин Межонов.

Новый жилой дом по адресу Гоголя, 33 находится в удобном месте, практически в центре города. Отсюда почти в прямом доступе – центральная площадь, морской и железнодорожный вокзалы, театры, набережные, вид на Золотой мост. Здесь вполне щадящая цена квадратного метра, ниже 50 тысяч рублей – с отделкой и внутренними коммуникациями. Часть новоселов этого дома – 40 преподавателей и сотрудников ВГУЭС.

«За последние годы мы много чего построили в нашем университете, но это наш первый жилой объект. Мы нашли самый эффективный способ решить жилищную проблему наших сотрудников - для строительства мы привлекли участников из других организаций – университетов, академий наук и оборонных предприятий. И как результат мы увидели дом на 184 квартиры, куда уже на следующей неделе могут заезжать семьи», - рассказал президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.

Как отметил Геннадий Иннокентьевич, сейчас уже ведутся работы по проектированию второго жилого дома, в котором планируется еще больше квартир. Благодаря совместной работе с администрацией Владивостока и края, Агентством ипотечного жилищного кредитования его сдача планируется через два года.

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