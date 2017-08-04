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Общество

Пешеход устроил цирковое представление для автолюбителей в Приморье

Мужчина поднял настроение жителям города
Фото: ot-razenie.ru Фото: ot-razenie.ru
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В Находке пенсионер устроил цирковое представление для автолюбителей и жителей города, сообщает РИА VladNews.

Веселого пешехода встретили недалеко от городского музея. Мужчина, поставив на лоб бутылку из под кваса, начал переходить дорогу, пытаясь держать равновесие. Своим представлением «артист» злил автомобилистов, которые были вынуждены ждать, пока пешеход закончит движение.

После веселый мужчина устроил представление и для пешеходов, однако здесь он продемонстрировал еще и свои танцевальные способности. Своими цирковыми номерами пенсионер поднял настроение жителям и гостям города.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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