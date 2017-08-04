Пешеход устроил цирковое представление для автолюбителей в Приморье

Мужчина поднял настроение жителям города

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В Находке пенсионер устроил цирковое представление для автолюбителей и жителей города, сообщает РИА VladNews.

Веселого пешехода встретили недалеко от городского музея. Мужчина, поставив на лоб бутылку из под кваса, начал переходить дорогу, пытаясь держать равновесие. Своим представлением «артист» злил автомобилистов, которые были вынуждены ждать, пока пешеход закончит движение.

После веселый мужчина устроил представление и для пешеходов, однако здесь он продемонстрировал еще и свои танцевальные способности. Своими цирковыми номерами пенсионер поднял настроение жителям и гостям города.

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