Накануне во Владивостоке произошло почти 60 аварий

Зарегистрировано около 250 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в минувшую среду произошло 58 аварий; зарегистрировано 39 ДТП с материальным ущербом, составлено 6 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 247 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (52), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (34) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (8). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (12) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (10).

Инспекторы ДПС остановили 18 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 50 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 42 транспортных средства.

ПДД нарушили 11 водителей автобусов и 12 таксистов.