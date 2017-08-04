Приморье задумалось об экспорте сена в Японию

Вопросы фуража обсудили во Владивостоке

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в администрации Приморья состоялась рабочая встреча с делегацией во главе с депутатом Законодательного собрания префектуры Ниигата Исии Осаму по вопросу возможных поставок фуража (сена) из Приморского края в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Встреча была инициирована японской стороной в связи с успешным окончанием российско-японских переговоров об отмене запрета на импорт в Японию сена российского производства. В ходе совещания обсуждались вопросы возможных объемов и условий поставок фуражного сена из травы тимофеевки в Японию, перспективы сотрудничества по вопросу монтажа оборудования для термической обработки приморского сена.