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Политика и экономика

Приморье задумалось об экспорте сена в Японию

Вопросы фуража обсудили во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в администрации Приморья состоялась рабочая встреча с делегацией во главе с депутатом Законодательного собрания префектуры Ниигата Исии Осаму по вопросу возможных поставок фуража (сена) из Приморского края в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Встреча была инициирована японской стороной в связи с успешным окончанием российско-японских переговоров об отмене запрета на импорт в Японию сена российского производства. В ходе совещания обсуждались вопросы возможных объемов и условий поставок фуражного сена из травы тимофеевки в Японию, перспективы сотрудничества по вопросу монтажа оборудования для термической обработки приморского сена.

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