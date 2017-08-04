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В августе сервис «Видеопрокат» от «Ростелекома» пополнится новыми коллекциями фильмов

С бесплатным сервисом «Мультискрин» клиенты могут смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре
Фото: rostelecoma.ru Фото: rostelecoma.ru
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

«Ростелеком» в Приморском крае предлагает пользователям услуги «Интерактивное ТВ» новую коллекцию фильмов в сервисе «Видеопрокат» – «Мумия», «Во всем виноват енот», «Land of mine», «Стражи Галактики», «Спасатели Малибу», «Черная вода», «Безумные соседи», «Стратегия Оппенгеймера», «Очень плохие девочки», «Ловкость», «Весь этот мир», «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Чудо-женщина». Большая часть фильмов доступна в HD-качестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Клиентам доступно до 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 85 – в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

«На сегодняшний день пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 3000 фильмов и сериалов, в том числе в форматах HD и 3D. Новинки появляются каждую неделю и доступны клиентам в сервисе «Видеопрокат» раньше DVD-релиза. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогут быстро найти интересную киноленту», – отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

С бесплатным сервисом «Мультискрин» клиенты могут смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет. А «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности об услуге, доступных тарифных планах и акциях, оформить заявку на подключение услуги можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000 -800, а также в Центрах продаж и сервиса «Ростелекома».

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