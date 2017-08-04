Житель Приморья задержан за кражу аккумуляторов

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о краже автомобильного аккумулятора с микрогрузовика на улице Пархоменко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и возможных свидетелей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый находится под стражей.