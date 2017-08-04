11:49, 04 августа "Турбина" из Балакова проехала быстрее, чем владивостокский "Восток" (Фото)
Группа Мумий Тролль выступила во Владивостоке с большом концертом 11:20, 04 августа Группа Мумий Тролль выступила во Владивостоке с большом концертом (Фото)
В полку 11:12, 04 августа В полку "Адмирала" прибыло (Фото)
Новостная лента
Август, 04 пятница
11:49
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:49
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
11:49
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
11:49
"Турбина" из Балакова проехала быстрее, чем владивостокский "Восток" Фото
11:37
Константин Межонов поздравил новоселов нового жилого дома во Владивостоке
11:20
Группа Мумий Тролль выступила во Владивостоке с большом концертом Фото
11:12
В полку "Адмирала" прибыло Фото
11:02
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
10:50
В августе сервис «Видеопрокат» от «Ростелекома» пополнится новыми коллекциями фильмов
10:37
Во время ВЭФ на острове Русский откроют технопарк
10:22
Медведев запретил россиянам закапывать мусор
10:09
Житель Приморья задержан за кражу аккумуляторов
09:56
По школам Приморья «прокатятся» проверки
09:45
Мумий Тролль сделает владивостокцам шикарный подарок
09:44
Из-за музыкального фестиваля во Владивостоке ограничено движение по некоторым улицам
09:32
Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»
09:23
Пропавшая в Приморье туристическая группа найдена Фото
09:12
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:01
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, два – задерживаются
08:51
Часть Владивостока останется без света сегодня, 4 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман.
08:20
Ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока
07:30
Гороскоп на 4 августа
06:15
Приморцы смогут «посещать» врачей дистанционно
05:33
Приморье готовится к природному апокалипсису
04:35
Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока
03:24
Гигантский ледник дестабилизирует ледовый щит Антарктиды, - ученые
02:36
Участники международного конкурса «Морской десант-2017» готовятся к «Тропе выживания»
01:22
Во Владивостоке пройдет федеральная серия турниров «Время танков. Битва взводов» Фото
00:21
Названы самые закредитованные российские регионы
Август, 03 четверг
23:36
Календарь магнитных бурь в августе 2017 года в России
22:14
Илья Лагутенко едва не взял дальневосточный гектар для фестиваля V-ROX
21:05
Молодежный ресурсный центр проводит для ребят Владивостока станционную игру «По странам света»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Житель Приморья задержан за кражу аккумуляторов

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о краже автомобильного аккумулятора с микрогрузовика на улице Пархоменко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и возможных свидетелей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемый находится под стражей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»
09:32, 04 августа 2017 Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»

Неизвестный сообщил о взрывчатке в четверг вечером

Пропавшая в Приморье туристическая группа найдена
09:23, 04 августа 2017 Пропавшая в Приморье туристическая группа найдена

Семья из пяти человек самостоятельно добралась до населенного пункта

Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье
18:27, 03 августа 2017 Крупную партию заразных цветов уничтожили в Приморье

Иностранные цветы прибыли самолетом из Москвы

Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов
17:38, 03 августа 2017 Во Владивостоке конфискована крупная партия дорогих деликатесов

Морепродукты сомнительного качества продавались на популярном у горожан рынке

Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье
16:57, 03 августа 2017 Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье

В заливе Петра Великого и районе Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 метров

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
16:46, 03 августа 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке
16:00, 03 августа 2017 Кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке

Сотрудники полиции проводят проверку