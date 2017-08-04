Житель Приморья задержан за кражу аккумуляторов

В отдел полиции поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о краже автомобильного аккумулятора с микрогрузовика на улице Пархоменко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и возможных свидетелей.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.
Подозреваемый находится под стражей.