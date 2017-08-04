Во время ВЭФ на острове Русский откроют технопарк

Технико-внедренческий парк будет создан на базе ДВФУ совместно с Фондом «Сколково»

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В рамках ВЭФ-2017 в сентябре во Владивостоке планируется открытие технопарка на острове Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-центре Восточного экономического форума. Технико-внедренческий парк «Технопарк Русский» будет создан на базе ДВФУ совместно с Фондом «Сколково».

Планируется, что открытие технопарка будет способствовать развитию технологического предпринимательства и созданию на острове «конвейера стартапов». Проект направлен на формирование благоприятной среды для развития высокотехнологичных и наукоемких производств.

Сейчас уже началась работа по локализации на острове Русский наиболее успешных российских технологических стартапов. В дальнейшем эти проекты могут быть реализованы на Дальнем Востоке.