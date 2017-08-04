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Мумий Тролль сделает владивостокцам шикарный подарок

Рок-группа заменит своих коллег на фестивале V-Rox
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Бесплатный концерт группы Мумий Тролль пройдет во Владивостоке сегодня, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом со сцены во время своего концерта с альбомом «Морская» сообщил Илья Лагутенко.

Певец рассказал, что на предстоящий фестиваль V-Rox, который стартует во Владивостоке сегодня, 4 августа должны съехаться певцы со всего света. Однако, гитарист группы из Монголии сломал руку, когда переходил границу, и поэтому выступать на фестивале рок-группа не сможет.

«Мы приняли решение по-товарищески заменить эту группу завтра на Спортивной набережной. Всем, кому не хватило Мумий Тролля сегодня, добро пожаловать завтра. На набережную, как вы знаете, ходят бесплатно всю жизнь. Мы сыграем те песни, которых вы не слышали сегодня – так будет честнее. Но куда же мы денемся без песни «Владивосток 2000»», - сказал Илья Лагутенко.

Напомним, юбилейный пятый фестиваль V-Roxстартует во Владивостоке сегодня, 4 августа, его главная сцена расположена на набережной Спортивной гавани. Вход на дневные концерты с 4 по 6 августа на главной сцене – свободный.

На главный фестиваль свободного порта Владивосток приедут музыканты, диджеи, художники, продюсеры и общественные деятели из Китая, Индонезии, Тайваня, США, Сингапура, Индии, Японии, Израиля и других стран. За три фестивальных дня состоится несколько десятков выступлений на главной сцене и в ночных клубах, среди которых «Мумий Тролль Music Bar», бар «Дружба», Ozzy Bar, Street Bar, Black Rabbit, Cat&Clover, DAB, RA и «Cтереотипы».

Специальная фестивальная игра «Чёзамузыка» (командная игра для дружеских компаний меломанов, разнообразные задания, связанные с музыкой) состоится 4 августа в 16 часов в караоке-баре Salon, зарегистрироваться на нее можно на сайте V-Rox. В ресторане The Kitchen шеф-повара из Японии дадут мастер-классы. Кроме того, участники фестиваля и все желающие пробегут марафон. В этом году он носит название «Морская» и приурочен к 20-летию культового альбома группы Мумий Тролль. Маршрут забега пройдет по берегу моря 5 августа в 10 часов утра от мыса Бурный до набережной Спортивной гавани, протяженность маршрута – 2 км.

Лекционная программа фестиваля и кинопоказы пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажет Алекс Михельсон (США/Япония) и дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня.

В Год экологии на V-Rox своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, представители дальневосточного национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты». Охране природы будет посвящена и работа стрит-арт художника Sonny: на одном из зданий в городе он нарисует гигантского леопарда в рамках международного проекта «To The Bone», который реализуется при поддержке телеканала Discovery.

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