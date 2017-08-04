Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение №1589-р от 25.07.2017, которым утвержден перечень видов отходов, захоронение которых запрещается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. Речь идет об отходах, в состав которых входят полезные компоненты. Распоряжение вступит в силу с 1 января 2018 года. Оно направлено на более рациональное использование вторичных ресурсов и существенное уменьшение объема захораниваемых отходов. В список из 182 пунктов вошли лом металлов, старые шины и покрышки, макулатура, стекло, пластики, электроника, аккумуляторы, провода, бытовая техника, электроинструмент и даже вышедшие из строя банкоматы.
Медведев запретил россиянам закапывать мусор
Отходы, подлежащие переработке, теперь должны оставаться на поверхности землиВладивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.
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