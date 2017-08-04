Из-за музыкального фестиваля во Владивостоке ограничено движение по некоторым улицам

На данных участках дороги организован объезд

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В связи с проведением музыкального фестиваля «V-Rox» с 22.00 3 августа до 23.59 6 августа движение и парковка автотранспорта будет ограничена по улице Батарейная: от перекрестка улиц Батарейная-Западная до дома № 2 по улице Батарейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Объезд будет осуществляться по улицам: Батарейная, Пограничная, Западная.

Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.