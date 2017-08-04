Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» ТЦ «Седанка Сити»

Неизвестный сообщил о взрывчатке в четверг вечером

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

Минувшим вечером в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр «Седанка Сити» заминирован, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку сообщили, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что в торговом центре на улице Полетаева заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники Госавтоинспекции, представители ФСБ.

Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания торгового центра эвакуированы 510 человек.

В результате осмотра здания взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются все необходимые меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника и его задержанию.

Отметим, что руководство ТЦ комментарии по этому поводу не дает.