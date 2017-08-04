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Общество

По школам Приморья «прокатятся» проверки

Роспотребнадзор провел совещание на тему подготовки к новому учебному году
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

2 августа во Владивостоке в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю состоялось рабочее совещание по вопросу приемки образовательных организаций к учебному году 2017/2018, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В проверках будут участвовать также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере образования.

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