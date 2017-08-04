По школам Приморья «прокатятся» проверки

Роспотребнадзор провел совещание на тему подготовки к новому учебному году

Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

2 августа во Владивостоке в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю состоялось рабочее совещание по вопросу приемки образовательных организаций к учебному году 2017/2018, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В проверках будут участвовать также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере образования.